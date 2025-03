POLÍCIA

Caso Vitória: um dos suspeitos do assassinato é preso em Cajamar

Maicol Antonio Sales dos Santos foi preso neste sábado (8)

Millena Marques

Publicado em 8 de março de 2025 às 18:57

Vitoria Regina de Sousa Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos de matar a jovem Vitória Regina de Sousa, 17 anos, foi preso na tarde deste sábado (8) em Cajamar, na Grande São Paulo. Trata-se do investigado como o dono do veículo prata visto na cena do crime, Maicol Antonio Sales dos Santos. >

De acordo com informações do g1 São Paulo, Maicol teve a prisão decretada pela Justiça a pedido da polícia horas antes de ser capturado. A juíza decretou a prisão temporária do suspeito por causa de "fortes indícios" de envolvimento no crime. O depoimento de Maicol teria sido marcado por contradições. >

Segundo relatos de testemunhas, Maicol estava próximo ao local do crime. Além disso, o veículo dele foi visto na cena do crime. Houve, ainda, relato de uma movimentação suspeita na casa do homem na noite em que Vitória desapareceu.>

Desaparecimento>

A jovem desapareceu no ultimo dia 26, depois que saiu do restaurante de um shopping onde ela trabalhava, também em Cajamar. Imagens de câmeras de segurança registraram a ida de Vitória a um ponto de ônibus e o momento em que ela foi seguida por dois homens. >

A jovem chegou a enviar áudios a uma amiga falando que tinha sido assediada por homens que estavam em um carro.>

Após encontrar o corpo de Vitória, o delegado Aldo Galiano, da seccional da região, descreveu a cena como "uma morte cruel", em entrevista ao programa Brasil Urgente (TV Bandeirantes).>