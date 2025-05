TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (12/5)?

Atração começa a ser exibida às 15h30

O cientista Will Rodman realiza experiências com macacos em busca de uma cura para o mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles, sofre da doença. Após sua pesquisa ser cancelada, Will resolve aplicar uma amostra de medicamento no pai e outra num filhote de macaco. Em pouco tempo, Charles recupera sua memória e o filhote, César, passa a demonstrar uma inteligência fora do comum. Anos depois, César é engaiolado por atacar um vizinho e, cada vez mais, se revolta com a situação.>