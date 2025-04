FAMOSOS

Com grave problema vocal Luciana Gimenez recusa substituta na apresentação do SuperPop

Apresentadora encara dificuldades vocais, mas insiste em comandar o SuperPop ao vivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2025 às 15:32

Com grave problema vocal Luciana Gimenez recusa substituta na apresentação do SuperPop Crédito: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez (55), virou assunto nas redes sociais após aparecer visivelmente rouca durante a apresentação ao vivo do SuperPop, na última quarta-feira (09). Mesmo com a voz comprometida, a apresentadora decidiu seguir firme no comando da atração da RedeTV! e dispensou qualquer possibilidade de substituição temporária. >

“Estou ótima”, afirmou com bom humor logo na abertura do programa, apesar da rouquidão evidente. A postura surpreendeu o público, já que sua voz estava bastante debilitada. Internautas comentaram a persistência da artista, que evitou tocar no assunto durante a exibição do programa, inclusive quando foi questionada pela convidada Sônia Lima.>

A dificuldade vocal é uma das consequências do delicado procedimento cirúrgico pelo qual Luciana passou no dia 14 de março. Ela foi internada às pressas para tratar uma hérnia de disco cervical, descoberta após uma crise intensa de dores logo depois do Carnaval. >

A apresentadora contou que os sintomas surgiram dias após desfilar como madrinha de bateria da escola de samba Vai-Vai. “Acordei sem conseguir me mover. Precisava de ajuda até para escovar os dentes”, relatou. Por conta da gravidade do caso, ela passou por uma cirurgia de emergência e teve parte das cordas vocais afetadas durante o processo.>

Em recuperação há quase um mês, Luciana segue em tratamento com fisioterapia e fonoaudiologia intensiva, e tem usado as redes sociais para mostrar os bastidores da sua rotina na emissora, mantendo o bom humor e a confiança. “Ainda estou no processo, mas estou aqui, viva, e pronta pra voltar. Quando a gente passa por isso, começa a ver a vida com outros olhos”, declarou.>