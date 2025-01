SUPERAÇÃO

2 anos após grave acidente, Luciana Gimenez volta a esquiar e se emociona

Apresentadora fraturou quatro partes da perna e passou por uma cirurgia de emergência

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta terça-feira (07) para contar aos seguidores que esquiou pela primeira vez após o grave acidente que sofreu há dois anos. Na ocasião, a apresentadora estava esquiando com os filhos em Aspen, nos Estados Unidos, e fraturou quatro partes da perna, tendo que passar por uma cirurgia de emergência.

“Como vocês sabem, me acidentei há dois anos. Hoje faz dois anos que tive a pior experiência da minha vida. Só de pensar, quase choro, mas consegui me recuperar", iniciou.

“Meus filhos amam esquiar. Entrei nessa que não dá para deixar que uma experiência muito ruim tire a minha coragem de fazer as coisas que gosto. Me propus a esquiar hoje. Estou arrumando a mala, e tirei a roupa que estava no dia em que acidentei. Parece uma besteira, mas me lembro como se fosse ontem”, continuou.