JUSTIÇA

Advogada revela disputa judicial por guarda de bebê reborn: 'Apego emocional'

Advogada relata caso inusitado de ex-casal que briga pelo direito de convivência com bebê reborn

Segundo Suzana, a cliente desejava oficializar a posse da boneca e solicitar a divisão dos custos com o ex-companheiro, alegando que o investimento foi alto, desde a aquisição até a produção de um enxoval completo. O problema se agravou quando a outra parte se recusou a abrir mão da convivência com a boneca, demonstrando forte apego emocional.>

"Ela me disse que uma nova boneca não resolveria o problema, porque o vínculo afetivo é com aquela específica", explicou a advogada.>

O impasse também envolve a administração de um perfil no Instagram criado para a bebê reborn, que passou a render financeiramente por meio de parcerias publicitárias. O perfil virou ponto central na disputa: quem teria o direito de continuar gerindo o conteúdo e os lucros do canal?>

A advogada ainda refletiu sobre o impacto desse tipo de caso no sistema jurídico: "Parece surreal, mas são questões que batem à porta do Judiciário. Me pergunto como essas novas demandas, ligadas à afetividade e ao mundo digital, serão recebidas pelos tribunais".>