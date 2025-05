VEJA INFORMAÇÕES

Salvador recebe evento inédito com Menos é Mais, Dilsinho e Glória Groove

Veja valores, local e data

No dia 20 de julho, Salvador será palco da estreia do "Sambei", evento que reúne grandes nomes da música brasileira em uma noite dedicada ao novo samba nacional. A festa será realizada no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 20h, com apresentações do grupo Menos é Mais, do cantor Dilsinho e da multiartista Gloria Groove, que leva ao público o projeto "Serenata da GG".>