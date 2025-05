NOVO VISUAL

Quer copiar? Descubra qual tinta Jade Picon usou para voltar a ser morena

Atriz abandonou os fios loiros

A atriz e influenciadora Jade Picon surpreendeu os seguidores ao revelar um novo visual nas redes sociais nesta terça-feira (13). Após um período com os cabelos loiros para interpretar sua primeira personagem no cinema nacional, Jade optou por um tom mais natural, adotando a coloração "Mocha Dream" da TRUSS Professional. O tom moreno chocolate foi desenvolvido especialmente para ela.>

"Gosto de pensar no cabelo como extensão do que estou sentindo. E para isso fazer sentido, ele precisa estar saudável e bem tratado com os produtos certos", afirmou a atriz.>

Jade também destacou que a nova coloração representa um reencontro com sua essência, buscando uma aparência mais conectada consigo mesma, com presença e autenticidade.>

Ela explica que a transformação capilar representa um retorno à sua essência. “Quis trazer à tona uma versão mais conectada comigo mesma, com mais presença e autenticidade. A coloração nova representa esse reencontro com minha essência, algo mais natural. Me inspirei em visual que expressa força e elegância com naturalidade, que é exatamente o que eu queria traduzir neste momento”, completa a atriz.>