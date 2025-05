TV

Animação brasileira Irmão do Jorel ganha prêmio internacional de Melhor Série

Obra foi reconhecida no Prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana, levando o prêmio da categoria Melhor Série

Uma animação brasileira foi reconhecida em uma premiação internacional no último sábado (11). A quinta temporada de Irmão do Jorel venceu na categoria Melhor Série, na oitava edição do Prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana.>