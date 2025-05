BIZARRO

Rafa Kalimann lembra momento tenso em que foi vítima de mafioso italiano: 'Fiquei preocupada'

Ao notar que o homem tinha segundas intenções, Rafa pediu ajuda

Dias depois, já em Nova York, recebeu novo convite do italiano para outra festa e aceitou. Na saída do evento, percebeu que o carro dele estava cercado por 10 veículos com seguranças dentro. Rafa comentou com os amigos que achava que ele era da máfia italiana. “E ele era. Ele olhou para trás, meio que se entregando. Ele era da máfia italiana.”>