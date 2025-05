TRANSFOBIA

Ex-Globo, atriz trans fala sobre preconceito e insinuações sobre prostituição

'Insinuações de que cheguei onde estou por ‘outros meios’", lamentou

A atriz Thalita Zampirolli, que está prestes a completar 36 anos, falou sobre o preconceito por ser uma mulher trans. Ela viveu a personagem Suzy na novela A Força do Querer, da Globo.>

Ela se mudou para os EUA após uma viagem e decidiu empreender no setor de beleza. “Me apaixonei por esse lugar, vim passear e resolvi mudar de vez. É um país de business, de oportunidades. Não me faltaram oportunidades no Brasil, mas eu sempre quis conhecer a cultura americana e abrir uma empresa aqui”, conta.>