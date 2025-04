variedades

10 dicas para controlar o frizz dos cabelos

Veja como alguns cuidados ajudam a reduzir os fios arrepiados

Portal Edicase

Publicado em 24 de abril de 2025 às 14:09

Alguns cuidados com os cabelos ajudam a controlar o frizz Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

O frizz é um problema bastante comum, especialmente em dias úmidos, quando o excesso de umidade no ar interfere na estrutura dos fios. Esse fenômeno ocorre porque o cabelo absorve a umidade e incha, resultando em fios arrepiados e desalinhados. Esse efeito é ainda mais incômodo quando se precisa manter o cabelo arrumado, já que o frizz pode comprometer penteados e dar um aspecto desordenado aos fios. >

“O frizz acontece quando a cutícula do cabelo está aberta e o fio tenta buscar umidade no ar. É um mecanismo natural, mas indica que a fibra está ressecada ou danificada”, explica Vanessa Oliveira, hairstylist e diretora criativa do Vòh – prêt à créer. >

A boa notícia é que dá para reduzir o volume do arrepiado, sem cair na armadilha do excesso de produto ou da chapinha diária. “Em vez de tentar ‘esconder’ o frizz, o ideal é cuidar da saúde do cabelo para que ele não surja em excesso”, ressalta Vanessa Oliveira. >

Abaixo, a profissional lista algumas dicas para controlar o frizz . Confira! >

1. Hidrate os cabelos com frequência

Cabelos ressecados tendem a sugar a umidade do ambiente, criando o efeito arrepiado. Aposte em máscaras hidratantes com ingredientes como ácido hialurônico, aloe vera e pantenol. “O frizz é praticamente um grito por hidratação”, diz Vanessa Oliveira. >

2. Aplique óleo nos fios

Algumas gotinhas de óleo capilar — como argan, jojoba ou pracaxi — podem fazer milagres na finalização. Eles ajudam a selar a cutícula e a domar os fios mais teimosos. “Mas atenção: óleo demais pesa e pode ter o efeito contrário”, alerta Vanessa Oliveira. >

3. Troque a toalha felpuda por uma de microfibra

Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Toalhas comuns criam atrito com os fios, o que aumenta a estática e o frizz . As opções de microfibra (ou até uma camiseta de algodão) são mais gentis com o cabelo molhado. >

4. Utilize água morna

Lavar os cabelos com água muito quente abre as cutículas e resseca os fios. A água morna (ou fria, para as corajosas) ajuda a manter o cabelo mais selado e brilhoso. >

Aplique protetor térmico antes de utilizar fontes de calor para evitar o frizz Crédito: Imagem: nelen | Shutterstock

5. Protetor térmico é obrigatório

Vai usar secador, babyliss ou chapinha? Protetor térmico antes de tudo. “O calor excessivo sem proteção danifica a fibra capilar e agrava o frizz”, diz Vanessa Oliveira. >

6. Finalize com jato frio

Depois da secagem, um jato de ar frio ajuda a selar as cutículas e manter os fios no lugar. “É um truque simples, mas supereficaz”, lembra Vanessa Oliveira. >

7. Durma com uma fronha de cetim ou de seda

Fronhas de algodão criam atrito durante a noite, o que leva ao frizz e até à quebra dos fios. Cetim e seda são aliados poderosos da beleza — tanto da pele quanto do cabelo, além de criar uma vibe de estrela de Hollywood. >

8. Use shampoo sem sulfato ou com fórmulas mais suaves

Os sulfatos, comuns nos shampoos tradicionais, podem limpar demais e retirar a proteção natural dos fios. “Fórmulas low poo ou sem sulfato são melhores para manter a hidratação em dia, já que limpam sem eliminar a emoliência natural do couro cabeludo”, explica Vanessa Oliveira. >

9. Penteie com delicadeza e escolha o acessório certo

Escovas com cerdas mistas ou pentes de dentes largos são mais indicados. “Evite escovar o cabelo seco com escovas rígidas, principalmente se ele for cacheado ou crespo”, recomenda. >

10. Aposte em um bom leave-in

Leave-ins com ação antifrizz, proteção térmica e ingredientes nutritivos funcionam como um escudo contra a umidade e o vento. “O segredo é aplicar nos fios úmidos, do comprimento às pontas, sem exagerar”, orienta Vanessa Oliveira. >