ARRAÍA DO LUIZ

Show com Luiz Caldas e Flávio José muda de local por causa de chuva em Salvador

Por conta da previsão de chuva em Salvador, a 2ª edição do Arraiá do Luiz será transferida da Chácara Baluarte para a Pupileira, no bairro de Nazaré. A nova estrutura foi escolhida por ser coberta e climatizada o que, segundo a organização, promoverá mais conforto ao público. >