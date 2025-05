'LOUCURA'

Duda Guerra dobra número de seguidores após treta e término com Benício Huck: 'Obrigada a quem gosta'

Influenciadora descartou reconciliação com o filho de Angélica e Luciano Huck

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2025 às 09:28

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Reprodução

Duda Guerra praticamente dobrou o número de seguidores desde a treta com Antonela Braga e o término com Benício Huck. A influenciadora comemorou, na manhã desta quarta-feira (14), ter chegado aos 909 mil seguidores no Instagram, um número que ela achou significativo.>

"Vocês têm noção que nós somos 909 mil pessoas aqui? Cara, isso é uma loucura pra mim. Daqui a pouco a gente vai estar batendo 1 milhão. Sério, muito obrigada por cada pessoa que está aqui me assistindo, que gosta de ver meus vídeos, que gosta de assistir à minha rotina. Sempre falo que eu só sou tudo o que sou hoje graças a vocês, então estou muito feliz", disse Duda.>

Antes do relacionamento com Benício se tornar público, Duda somava cerca de 200 mil seguidores no Instagram. Já quando veio à tona a confusão com Antonela - e, em seguida, o término -, ela tinha 480 mil. A jovem de 16 anos, inclusive, decidiu sair da escola onde estudava já que estaria sendo evitada por colegas que também são filhos de famosos.>

Nos corredores, o assunto é que o celular de Duda está quase sempre ligado no modo gravação, expondo os colegas, o que tem irritado. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG. Segundo ele, o jeito de blogueira da menina tem irritado não apenas alunos, como os pais deles. O colégio, conhecido por ser reduto de herdeiros da mídia e filhos da elite artística brasileira, costuma prezar pelo sigilo.>

Na última terça-feira (13), Duda descartou uma reconciliação com o filho de Angélica e Luciano Huck. "A gente está bem, cada um está seguindo seu próprio caminho agora, cada um está com um rumo na vida", declarou, ao Portal LeoDias.>