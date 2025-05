CLIMA AZEDOU

Filhos de famosos pegam ranço e começam a evitar Duda Guerra em colégio de elite; entenda

Influenciadora deixou escola por causda de clima hostil

Duda Guerra segue no centro das atenções. A influenciadora, que recentemente terminou o namoro com Benício Huck, após se envolver em uma grande treta teen na internet, agora decidiu sair da escola onde estudava. A menina, que tem 16 anos, estaria sendo evitada por colegas que também são filhos de famosos.

A influenciadora passou a ser evitada após uma série de incômodos envolvendo seu comportamento na escola. Nos corredores, o assunto é que o celular de Duda está quase sempre ligado no modo gravação, expondo os colegas, o que tem irritado. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG.