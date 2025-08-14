Acesse sua conta
Além de Yudi Tamashiro, veja outros famosos que decidiram deixar os holofotes e sair do Brasil

Atores a atrizes decidiram iniciar novos rumos na vida fora do país através de negócios, estudos e ouras formações

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:06

Atores optaram por deixar os estúdios e exprimentar novas empreitadas
Atores optaram por deixar os estúdios e exprimentar novas empreitadas Crédito: Reprodução (TV Globo/Instagram)

Quem foi criança por volta de 2005 e 2013 deve lembrar das manhãs com Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara, no Bom dia & Companhia, programação infantil do SBT, que a partir de 2009, também passou a ser comandado pela atriz Maisa Silva, apenas aos 5 anos de idade, rendendo memes conhecidos até hoje.

Atores e atrizes

Erik Marmo atualmente, reside em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a família, onde trabalha em diversos projetos. por Reprodução (TV Globo/Instagram)
Susana Werner empresária em Portugal, onde administra o salão de beleza "Queenslife Beauty" e a loja "Queenslife Boutique" em Lisboa por Reprodução (Gshow/Instagram)
Max Fercondini abandonou a vida de artista e agora vive em um barco em Portugal. por Reprodução (TV Globo/Instagram)
Gustavo Leão trabalha com confeitaria e também tem um food truck onde faz pizzas nos EUA. por Reprodução (Divulgação/Instagram
Ludmila Dayer vive em Los Angeles e tem produtora. Recentemente esteve no Brasil para o relançamento do filme "Carlota Joaquina, Princeza do Brasil" (1995)." ( por Reprodução (Facebook/Instagram)
Dill Costa é professora de cultura, dança e movimento numa escola nos EUA. por Reprodução (Gshow/Instagram)
Fernanda Machado mora nos Estados Unidos com o marido e os filhos e se dedica a outras atividades como design de interiores e yoga, além de ter lançado um livro sobre maternidade. por Reprodução | Redes Sociais
Eduardo Caldas afastou-se dos holofotes e, por um bom tempo, mudou até mesmo seu nome artístico para Eduardo Albuquerque (seu outro sobrenome), para assinar seus trabalhos como roteirista, em Miami. por Reprodução (Gshow/Instagram)
Bianca Salgueiro mora em Madri, na Espanha, e é engenheira mecânica. Bianca participa de um programa de trainee de uma multinacional. por Reprodução (TV Globo/Instagram)
Simone Gutierrez trabalha como recepcionista de uma escola de inglês, na Flórida, nos EUA, e chegou a pedir ajuda financeira através das redes sociais. por Reprodução (Arquivo Pessoal/Instagram)
1 de 10
Erik Marmo atualmente, reside em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a família, onde trabalha em diversos projetos. por Reprodução (TV Globo/Instagram)

