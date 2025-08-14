Além de Yudi Tamashiro, veja outros famosos que decidiram deixar os holofotes e sair do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:06
Quem foi criança por volta de 2005 e 2013 deve lembrar das manhãs com Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara, no Bom dia & Companhia, programação infantil do SBT, que a partir de 2009, também passou a ser comandado pela atriz Maisa Silva, apenas aos 5 anos de idade, rendendo memes conhecidos até hoje.
Nesta semana, o ex-apresentador e cantor que segue uma vida também dedicada à religião, decidiu sair do Brasil para morar no Japão com a esposa, Mila, e o filho recém-nascido, Davi. Yude comunicou a decisão através das redes sociais.
No entanto, o artista não é o primeiro a decidir sair do Brasil para morar em outro país e assim como ele abandonaram os holofotes. Outra atriz que decidiu sair das câmeras foi Ana Paula Arósio
A atriz que foi considerada por muitos anos uma das mais belas da TV brasileira, fez sucesso na Rede Globo, inclusive em produções como “Terra Nostra” (1999-2000), próxima reprise da faixa Edição Especial, que exibe geralmente tramas das 18h ou 19h, com enredos mais leves. Após problemas nos bastidores e outras questões relacionadas à saúde, a artista decidiu se afastar da vida pública e foi morar na Inglaterra, onde vive desde 2015. Seu último trabalho foi na série “Na forma da lei”, de 2010.
Apesar de ter se afastado, Ana Paula Arósio retornou ao Brasil em maio deste ano para entrevista em um novo projeto do Fantástico, chamado “O Futuro Já Começou - Histórias da Nossa História”, que conta momentos importantes dos 100 anos do Grupo Globo, completos em 2025.