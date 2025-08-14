CONFIRA

Além de Yudi Tamashiro, veja outros famosos que decidiram deixar os holofotes e sair do Brasil

Atores a atrizes decidiram iniciar novos rumos na vida fora do país através de negócios, estudos e ouras formações

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:06

Atores optaram por deixar os estúdios e exprimentar novas empreitadas Crédito: Reprodução (TV Globo/Instagram)

Quem foi criança por volta de 2005 e 2013 deve lembrar das manhãs com Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara, no Bom dia & Companhia, programação infantil do SBT, que a partir de 2009, também passou a ser comandado pela atriz Maisa Silva, apenas aos 5 anos de idade, rendendo memes conhecidos até hoje.

Nesta semana, o ex-apresentador e cantor que segue uma vida também dedicada à religião, decidiu sair do Brasil para morar no Japão com a esposa, Mila, e o filho recém-nascido, Davi. Yude comunicou a decisão através das redes sociais.

No entanto, o artista não é o primeiro a decidir sair do Brasil para morar em outro país e assim como ele abandonaram os holofotes. Outra atriz que decidiu sair das câmeras foi Ana Paula Arósio

A atriz que foi considerada por muitos anos uma das mais belas da TV brasileira, fez sucesso na Rede Globo, inclusive em produções como “Terra Nostra” (1999-2000), próxima reprise da faixa Edição Especial, que exibe geralmente tramas das 18h ou 19h, com enredos mais leves. Após problemas nos bastidores e outras questões relacionadas à saúde, a artista decidiu se afastar da vida pública e foi morar na Inglaterra, onde vive desde 2015. Seu último trabalho foi na série “Na forma da lei”, de 2010.