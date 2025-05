FOFOCA TEEN

Antonela Braga abre o jogo sobre briga com Duda Guerra: 'Não queria jogar na cara'

Jovem precisou conter felicidade para não afetar rivais

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 08:42

Benício Huck, Duda Guerra e Antonela Braga Crédito: Reprodução

A influenciadora Antonela Braga, de 16 anos, voltou a se pronunciar sobre a recente polêmica envolvendo Duda Guerra, agora ex-nora de Angélica e Luciano Huck. Em seu TikTok, a jovem celebrou a marca de 7 milhões de seguidores na rede social e desabafou sobre o impacto do episódio.>

“Todo esse acontecimento foi muito delicado para mim e eu estava muito triste esses dias com tudo que estava acontecendo”, afirmou Antonela, que destacou a surpresa com a repercussão. “Tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava.”>

A adolescente disse ainda que ficou feliz com seus números subindo na rede social, mas demorou a agradecer publicamente pelo crescimento nas redes porque não queria parecer insensível com as outras envolvidas na situação. “Não queria jogar na cara daquelas pessoas que eu tava ganhando seguidores enquanto elas estavam passando por um momento difícil”, explicou.>

Antonela relatou que só começou a se sentir melhor no sábado. “O mundo inteiro estava acompanhando tudo e era muita pressão. Eu saía na rua e as pessoas todas me reconheciam, cutucavam e me olhavam.”>

Entenda a briga>

A polêmica começou após uma viagem entre influenciadoras, quando Antonela teria pedido para seguir Benício Huck, filho de Luciano Huck e namorado de Duda Guerra. A atitude teria gerado ciúmes e causado um desentendimento. As duas gravaram pronunciamentos separados no TikTok dando suas versões. Antonela afirmou que foi excluída durante a viagem e que apoiou Duda no início da carreira como influenciadora.>

O episódio envolveu ainda outras criadoras de conteúdo, como Liz Macedo, 15, e Julia Pimentel, 16. Na quarta-feira (7), Angélica comentou a situação nas redes sociais, classificando o episódio como “doloroso” e relembrando sua trajetória como figura pública desde a juventude.>