VEJA O VÍDEO

Gracyanne Barbosa aparece amamentando bebê reborn: 'Bê não para de chorar'

Influenciadora fitness fez graça com o momento: 'Acho que ele está querendo ovo'

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao aparecer dando mamadeira para o bebê reborn que 'adotou' recentemente. A influenciadora fitness, de 41 anos, deu ao boneco ultrarrealista, que imita um recém-nascido, o nome de Benício. No vídeo, a musa foi questionada se não iria treinar e, ao aparecer amamentando o 'neném', brincou com o motivo do 'choro' da 'criança'.>