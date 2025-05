FIM

Após vídeo no SBT, Globo rompe de vez com Faustão e veta aparições do apresentador no canal

Entenda mágoa do apresentador com a emissora

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2025 às 12:51

Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

A aparição surpresa de Fausto Silva no Domingo Legal, do SBT, no último domingo (11), foi o estopim para um rompimento definitivo entre o apresentador e a TV Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, a emissora decidiu proibir a entrada de Faustão em qualquer de suas dependências e encerrou oficialmente qualquer possibilidade de reconciliação com o ex-funcionário.>

Faustão enviou um vídeo ao vivo ao programa comandado por Celso Portiolli para homenagear sua esposa, Luciana Cardoso, e seus filhos no Dia das Mães. A atitude foi interpretada como uma afronta pelos executivos da Globo, especialmente após o apresentador ter recusado convites recentes para participar das comemorações dos 60 anos da emissora.>

De acordo com Lo-Bianco, a Globo vinha tentando, sem sucesso, contar com Fausto Silva para uma participação simbólica, ainda que por vídeo, em suas celebrações. A recusa, somada à aparição “espontânea e carinhosa” no canal concorrente, foi considerada a “gota d’água”.>

A decisão foi tomada em uma reunião de emergência na emissora nesta semana. Faustão, que apresentou o Domingão por 32 anos, agora é tratado internamente como “persona non grata”, o que inclui a suspensão de convites, pautas e até menções em programas da casa.>