A NOVELA CONTINUA

Angélica se pronuncia nas redes sociais após Duda Guerra romper com Benício e família Huck

Apresentadora publicou mensagem enigmática, e fãs apontaram indireta à ex-nora

Algumas horas após Duda confirmar o fim do relacionamento, Angélica publicou nos Stories: "Curioso como as pessoas têm certeza do que não fazem a menor ideia". A frase foi interpretada como um recado sutil sobre a situação familiar.>