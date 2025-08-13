CASA NOVA

Leo Dias aparece na Band pela primeira vez na e faz revelação sobre Virgínia e Zé Felipe

Jornalista fez participação no 'Brasil Urgente' antes da estreia no comando de programa de entretenimento

Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:39

Leo Dias em participação no "Brasil Urgente" Crédito: Reprodução

Em sua casa nova, a Band, o jornalista Leo Dias já deixou uma bomba no ar em sua primeira aparição. Leo deixou o SBT e migrou para a emissora para comandar uma nova versão do "Melhor da Tarde", programa que era apresentado por Cátia Fonseca. Na última segunda-feira(11), ele participou do 'Brasil Urgente', de Joel Datena, e já revelou uma informação de bastidores para os telespectadores.

No telejornal, Leo chamou o público assista a estreia do programa de entretenimento, que estreia na próxima segunda-feira(18). “Você que já me conhece, eu sou o mesmo, continuo o mesmo, a verdade é o que me guia. Só venho para somar, trazer um pouquinho da minha informação, eu com a minha equipe”, declarou ele, ao vivo.

Ainda no Brasil Urgente, Leo Dias aproveitou para fazer uma revelação sobre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, influenciadora e cantor que anunciaram o fim do casamento há pouco mais de dois meses. O comunicador contou que durante uma entrevista com o sertanejo Leonardo para a estreia do programa na Band, o cantor pediu para cortar uma fala do pai do programa. Ele, então, resolveu expor qual fala foi essa.