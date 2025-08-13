Leo Dias aparece na Band pela primeira vez na e faz revelação sobre Virgínia e Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:39
Em sua casa nova, a Band, o jornalista Leo Dias já deixou uma bomba no ar em sua primeira aparição. Leo deixou o SBT e migrou para a emissora para comandar uma nova versão do "Melhor da Tarde", programa que era apresentado por Cátia Fonseca. Na última segunda-feira(11), ele participou do 'Brasil Urgente', de Joel Datena, e já revelou uma informação de bastidores para os telespectadores.
No telejornal, Leo chamou o público assista a estreia do programa de entretenimento, que estreia na próxima segunda-feira(18). “Você que já me conhece, eu sou o mesmo, continuo o mesmo, a verdade é o que me guia. Só venho para somar, trazer um pouquinho da minha informação, eu com a minha equipe”, declarou ele, ao vivo.
Leo Dias
Ainda no Brasil Urgente, Leo Dias aproveitou para fazer uma revelação sobre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, influenciadora e cantor que anunciaram o fim do casamento há pouco mais de dois meses. O comunicador contou que durante uma entrevista com o sertanejo Leonardo para a estreia do programa na Band, o cantor pediu para cortar uma fala do pai do programa. Ele, então, resolveu expor qual fala foi essa.
“O Zé estava do lado, quando o Leonardo estava dando entrevista pra gente! O Leo falou uma parada na entrevista, e aí o Zé Felipe pediu para nós cortarmos da entrevista. Sabe o que é? Ele me disse que não vai ter volta no relacionamento dos dois“, disse ele, fazendo referência ao relacionamento de Virginia e Zé.