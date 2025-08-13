Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leo Dias aparece na Band pela primeira vez na e faz revelação sobre Virgínia e Zé Felipe

Jornalista fez participação no 'Brasil Urgente' antes da estreia no comando de programa de entretenimento

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:39

Leo Dias em participação no
Leo Dias em participação no "Brasil Urgente" Crédito: Reprodução

Em sua casa nova, a Band, o jornalista Leo Dias já deixou uma bomba no ar em sua primeira aparição. Leo deixou o SBT e migrou para a emissora para comandar uma nova versão do "Melhor da Tarde", programa que era apresentado por Cátia Fonseca. Na última segunda-feira(11), ele participou do 'Brasil Urgente', de Joel Datena, e já revelou uma informação de bastidores para os telespectadores.

No telejornal, Leo chamou o  público assista a estreia do programa de entretenimento, que estreia na próxima segunda-feira(18). “Você que já me conhece, eu sou o mesmo, continuo o mesmo, a verdade é o que me guia. Só venho para somar, trazer um pouquinho da minha informação, eu com a minha equipe”, declarou ele, ao vivo. 

Leo Dias

Leo Dias por SBT/Reprodução
Leo Dias por Reprodução/SBT
Leo Dias se emociona em retorno ao Fofocalizando por Reprodução
Leo Dias por Reprodução/SBT
Leo Dias fechou contrato com concorrente e deixou Fofocalizando por Reprodução
Leo Dias em participação no "Brasil Urgente" por Reprodução
1 de 6
Leo Dias por SBT/Reprodução

Leia mais

Imagem - Gesto lindo de Ivete Sangalo com filhos marca gravação de ‘Clareou’

Gesto lindo de Ivete Sangalo com filhos marca gravação de ‘Clareou’

Imagem - Às vésperas de show em Salvador, Flor Gil recebe elogios do avô Gil

Às vésperas de show em Salvador, Flor Gil recebe elogios do avô Gil

Imagem - 'Dona de Mim': Jaques flagra esposa com amante e toma decisão drástica

'Dona de Mim': Jaques flagra esposa com amante e toma decisão drástica

Ainda no Brasil Urgente, Leo Dias aproveitou para fazer uma revelação sobre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, influenciadora e cantor que anunciaram o fim do casamento há pouco mais de dois meses. O comunicador contou que durante uma entrevista com o sertanejo Leonardo para a estreia do programa na Band, o cantor pediu para cortar uma fala do pai do programa. Ele, então, resolveu expor qual fala foi essa.

“O Zé estava do lado, quando o Leonardo estava dando entrevista pra gente! O Leo falou uma parada na entrevista, e aí o Zé Felipe pediu para nós cortarmos da entrevista. Sabe o que é? Ele me disse que não vai ter volta no relacionamento dos dois“, disse ele, fazendo referência ao relacionamento de Virginia e Zé. 

Leia mais

Imagem - Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de agosto

Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de agosto

Imagem - Aprenda 5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Aprenda 5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Imagem - Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta