INDIRETA?

Após depoimento de Virginia, Graciele Lacerda detona divulgação de bets: 'Não faço nem morta'

Esposa do cantor Zezé Di Camargo disse que não fecharia contrato de publicidade com casas de apostas

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2025 às 10:55

Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

O depoimento polêmico de Virginia Fonseca na CPI das Bets, na última terça-feira (13), segue rendendo entre os famosos. Dessa vez, quem se pronunciou foi a influenciadora Graciele Lacerda. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zezé Di Camargo criticou a divulgação de jogos de azar e garantiu que nunca acertaria algum contrato para esse tipo de publicidade.>

"Eu estava aqui olhando e a internet não se fala de outra coisa, né, sobre jogo… Gente, ainda bem que eu nunca quis fazer isso", falou, nos Stories do Instagram.>

Graciele disse que já recebeu diversas ofertas para divulgar os jogos online, mas que não se interessa. "Eu já recebi tanta proposta, tanta proposta de jogo, mas tanta! Se eu mostrar aqui para vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas para me oferecer grana - e muita grana - para fazer jogo, e eu falei não faço isso nem morta!", assegurou.>

A esposa de Zezé Di Camargo ainda afirmou que, como influenciadora, é preciso ter cautela ao incentivar as pessoas a fazerem ou adquirirem algo. >

"Eu sou muito cuidadosa em relação a isso. Tem muitas coisas que eu falo não, não é só para jogo. Muitas coisas que me procuram, eu avalio, [mas] não acho que seja benéfico eu incentivar as pessoas a adquirir, a comprar ou fazer uso… A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque tem muita gente que segue, que acredita, que tem você como uma referência", comentou.>

A influenciadora também falou sobre as consequências drásticas que podem acontecer na vida de pessoas que se viciam em apostas. "Eu vejo isso, essas coisas todas acontecendo, eu fico, meu Deus do céu, eu até pensava: ‘Como que as pessoas não estão vendo o tanto de coisas sérias que estão acontecendo?’. Eu fiquei sabendo de gente que se matou porque gastou dinheiro com esses joguinhos".>