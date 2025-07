INVERNO

Pare de abrir pinhão com o dente: o truque para descascar a semente sem sofrer

Conheça o acessório simples que faz todo o trabalho por você e evita a bagunça

Como funciona o descascador

O funcionamento é muito intuitivo. Primeiramente, coloque a semente já cozida na parte fixa do descascador. Em seguida, corte o pinhão com a serra da parte móvel, realizando um movimento preciso. O pinhão sairá cortado, bastando desgrudá-lo da casca para comer.>

Pinhão cozido no ponto certo

Primeiramente, lave bem os pinhões ainda com casca, esfregando-os com as mãos ou usando uma escovinha para remover toda a sujeira. Além disso, coloque-os na panela de pressão e cubra com água, deixando cerca de dois dedos de água acima das sementes.>