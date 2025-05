JÁ ESTÁ SEGUINDO?

'Pontifex': Papa Leão XIV cria conta no Instagram e ganha 10 milhões de seguidores

Robert Francis Prevost quis ter um perfil na rede social, segundo o Vaticano

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2025 às 13:37

Primeira postagem do Papa Leão XIV Crédito: Reprodução/Instagram

O Papa Leão XIV está no Instagram! O Vaticano informou que Robert Francis Prevost pediu para continuar presente na internet, assim como seu antecessor, Francisco. Em um dia, o perfil já bateu a marca dos 10 milhões de seguidores.>

A primeira postagem do pontífice traz um álbum de fotos e, na legenda, há uma parte do discurso que fez ao ser escolhido como o novo Papa. "A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra".>

O texto está traduzido em vários idiomas, incluindo português, inglês, espanhol e italiano. Já nas imagens presentes no álbum, há uma bandeira do Brasil na multidão que aguardava o anúncio de quem seria o novo Papa. Vários brasileiros aproveitaram para 'invadir' os comentários e deixar mensagens para Leão XIV. >

"O Brasil já te ama Papa Leão. Sua benção. Deus abençoe muito sua missão de conduzir nossa Igreja", escreveu uma pessoa. "Te amamos Papa Laion, passa o zap pra eu adicionar o senhor", brincou outro seguidor. "Gosto muito de te ver, leãozinho", escreveu outro.>

Essa não é a única postagem no perfil. Nesta quarta-feira (14), foi publicado um outro álbum com fotos de Leão XIV. "Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou verdadeiramente! É lindo vê-los aqui por ocasião do Jubileu da esperança, do qual a ressurreição de Jesus é o fundamento indestrutível. Bem-vindos a Roma!", diz a legenda.>