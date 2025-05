HOMEM DE CONFIANÇA

Saiba quem é o peruano que é secretário particular e braço-direito do Papa Leão 14

Papa conheceu o peruano Edgard Iván Rimaycuna em 2006, quando ainda era conhecido como “Padre Roberto”

O papa Leão XIV escolheu o secretário particular: o peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga, de 36 anos. Ele e o pontífice têm uma amizade de longa data e se conheceram na cidade de Chiclayo, no Peru, em 2006, quando Leão ainda era conhecido como “Padre Roberto”. >

Rimaycuna ingressou no Seminário Maior Santo Toríbio de Mogrovejo, em Chiclayo, em 2006. De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, o agora papa Leão XIV se tornou seu diretor espiritual e também o convidou para trabalhar com ele quando foi ordenado bispo, na catedral de Santa Maria.>