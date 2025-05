EU, HEIN

Baiano, ex-BBB admite que tem vício em cheirar calcinha: 'Limpa ou suja'

A declaração gerou diversas reações nas redes sociais

O ex-BBB Lucas Pizane gerou polêmica ao abrir o jogo e revelar os segredos do universo masculino. Segundo ele, os rapazes gostam de coisas como cheirar calcinha. "Você deixou [calcinha] espalhada pela casa, tá limpa, tá suja, a gente vai cheirar", disse.>

A declaração gerou diversas reações nas redes sociais, com internautas expressando surpresa, curiosidade e até apoio à sinceridade do ex-participante do Big Brother Brasil. >