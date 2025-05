FESTA

Ludmilla confirma nova edição do Numanice em Salvador em julho

Apresentação acontece no Wet Eventos com mais de 2h de samba, pagode e hits da cantora

A cantora Ludmilla desembarca em Salvador no dia 12 de julho com mais uma edição do Numanice, projeto que celebra o samba e o pagode em clima de festa e romantismo. O show será realizado no Wet Eventos, com mais de duas horas de duração e um repertório repleto de sucessos.>