EITA...

Duda Guerra conta por que decidiu estudar à distância após término com Benício Huck

A influenciadora e o filho de Angélica e Luciano Huck terminaram após polêmica envolvendo ciúme 'teen'

Elis Freire

Publicado em 26 de maio de 2025 às 21:09

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Reprodução

Duda Guerra, influenciadora digital de 16 anos, abriu o jogo e confirmou a decisão de estudar à distância. Aos 16 anos e cursando o ensino médio, ela tomou decisão pouco tempo após terminar o namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Porém, através das redes sociais nesta segunda-feira (26), Duda garantiu que a escolha não teve relação alguma com as polêmicas de ciúme que envolveram o rompimento da relação. >

"Respondendo todas as perguntas sobre esse assunto, sim, estou estudando on-line, de forma remota!!! Não teve absolutamente nada a ver com todas as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes!", disse Duda.>

"O objetivo disso tudo é eu ter mais tempo para fazer meu trabalho e minhas coisas pessoais que mantém a minha saúde mental em dia", explicou a influenciadora que acumula quase 1 milhão de seguidores apenas no Instagram.>

A jovem ressaltou ainda que ela segue se dedicando à sua formação; "Continuo estudando da mesma forma. Porém, agora, consigo organizar o meu tempo e a minha agenda de uma maneira que funciona melhor para mim", concluiu.>

Relembre a polêmica

Duda está solteira desde o início de maio, quando veio à tona um desentendimento entre ela e Antonela Braga, de 15 anos, durante uma viagem com outras influenciadoras como Liz Macedo e Julia Pimentel.>

Antonela relatou que foi alvo de ciúmes de Duda após pedir para seguir Benício no Instagram, tanto no perfil principal quanto no chamado "dix", restrito a amigos próximos. O episódio gerou um climão durante a viagem a Gramado (RS) e teve ampla repercussão nas redes sociais.>