FAMOSOS TEEN

Duda Guerra revela meta fitness após término com filho de Angélica: 'shape definido'

Influenciadora de 16 anos fala sobre percentual de gordura e rotina intensa de treinos após polêmica envolvendo Benício Huck

Após o fim do relacionamento com Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, está focada em transformar seu corpo. Em relatos compartilhados nas redes sociais, ela afirmou estar com apenas 11,90% de gordura corporal e revelou que entrou em uma nova fase de seu projeto fitness, em busca de um físico mais "slim e definido".