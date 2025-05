BOA AÇÃO

Tatá Werneck doa 20 cestas básicas a Marcos Oliveira, o Beiçola: “Anjo da guarda”

Ator agradece gesto da comediante e relembra apoio contínuo que recebe dela, inclusive no plano de saúde

Morador mais recente do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, o ator Marcos Oliveira, conhecido por viver o Beiçola na série A Grande Família, usou as redes sociais no domingo (25) para agradecer um gesto solidário da comediante Tatá Werneck. A atriz enviou 20 cestas básicas para a instituição, que acolhe profissionais das artes cênicas em situação de vulnerabilidade. >