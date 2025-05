FIZERAM 1ª APARIÇÃO PÚBLICA

Namorado de Sandy dá declaração inusitada nas redes: 'Sou bunda-mole'

Pedro Andrade falou sobre ter coragem por ser médico

"Com alguma frequência recebo mensagens assim. O que na realidade é uma grande besteira: Eu sou bunda-mole. Mas minha alma é corajosa - como a de cada um de nós, é preciso encontrá-la. É preciso conhecer a verdadeira natureza de cada um. A natureza reside em algo muito mais sutil e interno do que nossos interesses pessoais. Quando fazemos as coisas com a alma, não é preciso tanta coragem, pois sentimos o êxtase de uma proteção que vem do além. Nada pode nos parar quando a intenção vem do coração - a coragem vem desse lugar. A verdade, intrépida, vem do coração, também. Eu sinto daqui, e vocês daí. Isso pra mim é amar - não é sobre pessoas, mas ações. O amor é a única revolução verdadeira. Da luz eu sou, na luz eu me movo", escreveu.>