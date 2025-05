É OFICIAL!

De mãos dadas, Sandy faz primeira aparição pública com o namorado; veja

Cantora foi ver a peça 'O Céu da Língua', em São Paulo, acompanhada do médico Pedro Andrade

Conhecida por ser discreta em relação a vida pessoal, Sandy fez a primeira aparição pública com o namorado, o médico Pedro Andrade. O casal foi ao teatro para conferir o espetáculo O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, na noite de sábado (24), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.>

A cantora de 42 anos não posou para fotos com o médico. Mas, ao descer do carro, notou que era fotografada e sorriu. Ela seguiu a caminhada de mãos dadas com o namorado.>