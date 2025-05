CARNAVAL

Paolla Oliveira manda recado após Virginia assumir o trono da bateria da Grande Rio

Substituída após sete carnavais, Paolla Oliveira comenta escolha da influenciadora e garante presença na coroação

Na última quinta-feira (22), a Acadêmicos do Grande Rio surpreendeu ao anunciar a influenciadora Virginia Fonseca como a nova Rainha de Bateria da escola para o Carnaval 2026 . A novidade marca o fim de um ciclo de sete anos de Paolla Oliveira à frente da bateria da agremiação de Duque de Caxias. >

Apesar da mudança, o clima nos bastidores é de celebração. Paolla, conhecida por sua forte ligação com a Grande Rio, recebeu a notícia com carinho e entusiasmo. Segundo o promoter David Brazil, responsável por tornar pública a transição, a atriz mostrou total apoio à escolha da escola. "Ela só disse: 'Se a escola está feliz, se o Jayder está feliz, então vamos com tudo! Eu vou estar lá, sempre maravilhosa, porque meu coração é Grande Rio'", revelou ele em entrevista ao portal LeoDias.>