Filha de Chico Science, homenageado pela Grande Rio, ironiza escolha por Virginia como rainha de bateria

Enredo da escola de samba terá como tema o movimento Mangue Beat, cujo líder foi o cantor pernambucano

A lista de personalidades que se posicionaram contra a escolha de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio não para de aumentar. E até a filha de Chico Science, que será homenageado no enredo da escola de samba, mostrou seu descontentamento com a decisão .>

A atriz e cantora Louise França ironizou a decisão pela influenciadora como a rainha de bateria, postando a música "Não Deixe o Samba Morrer" na voz de Alcione, em seu perfil no Instagram, logo após o anúncio. Ela é filha de Chico Science, que foi o líder do movimento Mangue Beat, tema do enredo da Grande Rio em 2026. O cantor pernambucano morreu em 1997.>

No dia 10 de maio, Louise esteve no grupo que recebeu representantes da Grande Rio em Recife para falar sobre o enredo. Além dela, estavam presentes Goretti, a irmã do cantor, e o músico Fred Zero Quatro, outro líder do movimento. O encontro aconteceu antes mesmo de começarem os rumores de Virginia como rainha de bateria.>