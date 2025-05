DESABAFO

Lívia Andrade fala pela 1º vez sobre briga com Dona Déa: 'Fui taxada de vilã'

Apresentadora se emocionou ao retomar amizade com mãe de Paulo Gustavo e desabafou sobre o mal-entendido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2025 às 10:40

No domingo do dia (11/05), uma cena inesperada pegou o público de surpresa no Domingão com Huck: Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, selaram a paz ao vivo após um período de afastamento. O reencontro emocionou o apresentador Luciano Huck, que não escondeu a felicidade ao ver as duas retomando o laço de amizade diante das câmeras. >

Em entrevista ao jornal Extra, Lívia comentou o episódio com honestidade, sem entrar em detalhes sobre o que motivou o distanciamento, mas deixando claro que tudo foi resolvido com maturidade. "As pessoas me pintaram como a vilã da história: 'Lívia Andrade brigou com uma senhora!'. Mas foi a Déa quem veio até mim para conversar. Eu apenas respeitei o tempo dela. Quando o carinho é verdadeiro, desentendimentos podem acontecer, mas com respeito, tudo se ajeita", afirmou.>

Segundo Lívia, o afastamento serviu como uma pausa necessária. Ela defendeu que, após um conflito, dar espaço para o outro lado é fundamental: "A gente se gosta muito, mas precisávamos desse tempo. Reencontros verdadeiros só acontecem quando ambos estão prontos para isso.">