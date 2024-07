'HERDEIRA'

Lívia Andrade manda indireta sobre Eliana na Globo, e Patrícia Abravanel rebate

Troca de alfinetada foi notada pelos internautas neste domingo (7)

Publicado em 8 de julho de 2024 às 09:26

A chegada de Eliana à TV Globo foi alvo de uma alfinetada por parte de Lívia Andrade para Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Isso porque, nas redes sociais, a assistente de palco do Domingão com Huck mandou uma indireta para a ex-colega do SBT.

Na noite deste domingo (7), Eliana foi a convidada especial do júri artístico da final da Dança dos Famosos e, após o programa, Lívia Andrade compartilhou um texto de boas-vindas para a loira.

"Todo sucesso e felicidade para ela que nasceu guerreira, e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto, porque não nos resta outra opção! Brilha!", escreveu.

Brilha na Plim Plim , Ela que nasceu guerreira e não herdeira! pic.twitter.com/fHVf1Q72Wd — Lívia Andrade ? (@liviaandradezn) July 8, 2024

No entanto, o comentário foi interpretado pelos seguidores como uma indireta para Patrícia. Em contrapartida, a filha do dono do SBT também fez uma publicação para agradecer o carinho do público que ainda segue assistindo à emissora concorrente.

"No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante, e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão", rebateu Patrícia.