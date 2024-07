TELEVISÃO

Eliana confirma apresentação do The Masked Singer e Saia Justa; veja datas de estreia

Apresentadora vai aparecer na tela da TV Globo ainda este ano

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 06:28

Nova formação do Saia Justa Crédito: Juliana Coutinho/Globo

A apresentadora Eliana confirmou que vai comandar o The Masked Singer Brasil, a partir de 2025, e que vai compor o quadro de apresentadoras do Saia Justa, no GNT. A informação foi divulgada em entrevista exclusiva ao Fantástico, exibida nesse domingo (30).

"Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o 'Saia Justa', que é esse programa, esse formato, já que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois, a diversão, a alegria de um programa familiar, que é o 'The Masked Singer', que é um projeto também que eu amo de paixão. (...) É auditório. E tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, né? Já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", disse Eliana.

Ivete, que apresentava o The Masked Singer, fez um post desejando sucesso para Eliana. "Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais!", escreveu, no Instagram.

Em novembro deste ano, ela vai assumir o "Vem que tem na Globo", programa que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday. O programa será exibido no dia 28.

Sobre o Saia Justa, Eliana diz que vai ser o momento de ouvir outras mulheres. "É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas eu acho que é mais de acolher cada tema, sabe? Eu quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, eu quero ouvir as mulheres, eu quero aprender com elas. E a hora que a gente estiver ali reunida naquele sofá, eu acho que vai ser libertador", afirmou Eliana.

A estreia no programa do GNT será no dia 7 de agosto. Ela irá se juntar a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes na atração, e a Bela Gil, que continua na nova temporada.