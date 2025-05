ROLOU BRIGA

Dona Déa e Lívia Andrade fazem as pazes no Domingão do Huck: 'As pessoas nunca perceberam'

Luciano Huck organizava a entrada de uma atração no palco quando se virou e virou as duas se abraçando

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de maio de 2025 às 15:48

Dona Déa e Livia Andrade fazem as pazes ao vivo no Domingão do Huck Crédito: Reprodução

Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, e Lívia Andrade decidiram deixar para trás as desavenças. As duas participantes do Domingão do Huck fizeram as pazes neste domingo (11) após ficarem meses sem se falar. >

Luciano Huck organizava a entrada de uma atração no palco quando se virou e viu as duas se abraçando. 'Olha, que momento emocionante das duas. Gostei, hein', disse.>

'Eu olhei para o lado e estava uma agarração. O que é isso?', perguntou surpreso Huck.>

'É muito amor', disse Lívia Andrade.>

'O que aconteceu nesse abraço, as duas chorando e se abraçando?', insistiu Luciano.>

Dona Déa explicou que partiu dela um pedido de reaproximação com a apresentadora. 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?', repetiu Dona Déa. 'A gente se ama', respondeu Lívia.>

'Vocês estão me dando um presente', disse Luciano, que relatou que havia uma grande amizade quando as duas começaram a trabalhar juntas. Porém, houve uma desavença, e as elas deixaram de se falar.>

'Eu achei estranho porque quando a gente começou a juntar nossa tropa, a original, isso [apontando para as duas] era uma paixão, não desgrudava, o dia inteiro. E, de repente, a gente não sabe por que, elas pararam de se falar', disse Huck.>

Huck disse que, apesar do conflito, as duas nunca deixaram transparecer ao público.' As duas são inteligentes, isso nunca apareceu na televisão', comentou Huck.>

Lívia tentou explicar a desavença, mas sem detalhar o motivo. 'Somos mulheres de personalidade muito forte, todas sofreram muito ao longo da historia. Como somos filhas de mães fortes, que sofreram muito, a gente tem também uma maneira de defesa na vida para não sofrer, pra gente não passar pelo que elas passaram', justificou. 'Duas cascas-grossas', finalizou.>

'Vocês me deram um presente', repetiu Huck.>