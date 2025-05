DETONOU

Samara Felippo se irrita com críticas sobre seu relacionamento: 'Patético'

Atriz rebateu comentários que recebeu após dizer que mantém relação "monogâmica, mas aberta" com o humorista Elidio Sanna

A atriz Samara Felippo desabafou nas redes sociais após receber comentários negativos sobre seu relacionamento com o humorista Elidio Sanna. Após revelar, em um podcast, que a relação é "monogâmica, mas aberta" e que os dois podem ficar com outras pessoas, a artista foi alvo de inúmeras críticas e, em suas redes sociais, rebateu.>

"Mas deve ser muito prazeroso mesmo dar opinião na vida dos outros. Meu Deus!!! Ainda mais quando tiram completamente do contexto e ninguém, a não ser jornalistas de verdade, sabe trazer algo dentro do contexto debatido. Mano, tanta coisa acontecendo e sério que eu viro "pauta"?", questionou.>

A atriz ainda afirmou que quem se incomoda com seu relacionamento deve seguir um de forma diferente. "Se acha que ser não monogâmico não é pra você, é "errado", não seja você!!! Vai viver criatura. Vai fazer algo por assuntos relevantes (...) Que coisa preguicenta, chata e careta do c*!!! Vamos cada um cuidar da sua vida. A minha sorte é que eu tenho saúde mental pra lidar com gente medíocre que segue e opina em site de fofoca".>