Esposa atualiza estado de saúde de ex-Globo após cirurgia que tirou 20% do pulmão: 'Chorei muito'

Jonas Almeida foi diagnosticado com câncer no pulmão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2025 às 10:04

Jonas Almeida e Kelly Maria Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Kelly Maria, esposa de Jonas Almeida, ex-apresentador da Globo que revelou estar com câncer no pulmão, usou os Stories do Instagram para atualizar sobre o estado de saúde do marido. Ele precisou passar por uma cirurgia que retirou 20% do órgão.>

"Acabou!! Jojo está bem! Tô indo ficar com ele agora! Esse é o Anjo da nossa vida!", publicou Kelly, em uma foto em que aparece ao lado do médico que realizou a operação, Alexandre de Oliveira.>

Kelly Maria com o médico lexandre de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Jonas, que também é influenciador e músico, anunciou o diagnóstico na última quarta-feira (21) nas redes sociais. Ele falou que a doença foi descoberta em estágio inicial e pediu orações. "Descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira", disse no vídeo. O apresentador explicou que seria necessário retirar 20% do pulmão, além de alguns linfonodos próximos ao local afetado.>

Após o anúncio de Jonas, Kelly publicou um longo texto se declarando para o marido. "Acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnóstico! De tanta alegria, piada, amor, que você inunda aonde quer que você esteja? É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você! Você com câncer consegue deixar o dia de todo mundo mais feliz!", escreveu.>