Rafael Cardoso desabafa após dois anos sem ver os filhos: 'Não existem mais desculpas'

Ator afirma estar sóbrio e com a vida organizada, mas ainda aguarda decisão da Justiça para retomar contato com as crianças

Publicado em 9 de julho de 2025 às 12:26

Rafael Cardoso emocionou seguidores ao publicar um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (8), revelando que está há quase dois anos sem ver os filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7, frutos de seu casamento com a atriz e influenciadora Mari Bridi. O ator compartilhou uma foto do filho caçula e lamentou a distância: “Lindo do papai. Dois anos já sem os ver… limpo, bem, trabalhando! Não existem mais desculpas.” >

A separação do ex-casal ocorreu em dezembro de 2022, mas os conflitos relacionados à guarda e convivência dos filhos ainda tramitam na Justiça, em um processo que corre sob sigilo. Apesar da situação delicada, Rafael demonstrou esperança de que a situação será resolvida. “Eu creio que já já estaremos juntos! Deus no controle! E que Ele abençoe e ilumine essas cabeças”, escreveu, sem citar diretamente a ex-esposa.>

Em resposta indireta, Mari Bridi usou suas redes sociais para lembrar que existe uma medida protetiva em vigor contra Rafael. Segundo ela, a decisão judicial tem como objetivo garantir a segurança dela e o bem-estar das crianças. “A medida visa exclusivamente à proteção dos envolvidos e está amparada pela Justiça”, afirmou a influenciadora, sem entrar em mais detalhes.>