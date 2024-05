POLÊMICA

Lívia Andrade cria climão no palco do Domingão com ator casado: 'Minha mulher está em casa'

Apresentadora causou polêmica no palco da Globo

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 11:48

Lívia Andrade e Micael Borges Crédito: Globo

A apresentadora Lívia Andrade gerou polêmica na noite deste domingo (26) ao questionar se o ator Micael Borges, que está na Dança dos Famosos, estaria formando um casal com a professora da dinâmica, Nathália Ramos.

Na atração do Domingão com Huck, Lívia pediu para dar sua opinião sobre a apresentação do artista e a interação entre o ator e a parceira nos bastidores e no palco. Para a apresentadora, os dois tiveram uma química boa.

“Vocês arrebentaram, pensa em um casal, quebra uma cama. Não pode unir duas pessoas dessas. É muita energia. Falando nisso, Luciano, estamos aqui no processo de eliminação, formamos algum casal ou não formamos? Perguntemos a você”, questionou Lívia.

Em seguida, Micael, que ficou visivelmente constrangido com o questionamento da ex-SBT, alfinetou comentando que ele é um homem casado há mais de uma década, pai e marido comprometido.

“Você pode mandar um beijo para Heloisy? Minha esposa há 12 anos. Para eu estar aqui disponível, disposto, minha mulher está em casa cuidando do meu filho”, respondeu.