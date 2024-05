Paz entre Belo e Denilson é selada ao vivo na Globo após briga judicial de 20 anos

Na tarde deste domingo (26), durante o Futebol Solidário em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Denilson dava uma entrevista ao vivo para a Globo, quando Lívia Andrade chamou o pagodeiro para finalizar com os boatos das brigas entre os dois.

Denilson, por meio de um vídeo no YouTube, comentou aos seguidores que teve uma conversa decisiva com Belo para tratar da dívida de anos. Segundo o ex-jogador, era uma situação desgastante.

"Ele se prontificou a resolver a situação de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente, eu abri mão dentro das possibilidades, chegamos a um acordo. Eu tinha que dividir isso com meus seguidores, meus amigos mais próximos já sabiam. Para muitos, era uma piada, um meme, mas quem estava no dia a dia sabia que era algo que me incomodava, era desgastante", disse.