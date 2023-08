Belo comemora fim da briga com Denílson: 'Somos muito fãs um do outro'

O fim a história disputa financeira entre Belo e Denílson foi comemorada por ambos.O ex-jogador de futebol, inclusive, dançando ao som de uma música do cantor na abertura do Jogo Aberto, programa esportivo do qual participa como comentarista.



“É que nós somos muito fãs um do outro! Prepara o churrasco que é por minha conta, a cantoria vai ser comigo também! Valeu Penta (Denilson)! Seguimos assim libertos e felizes”, disse Belo ao ver a celebração do ex-jogador.