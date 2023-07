Belo paga dívida a Denilson após 22 anos de briga na Justiça, diz colunista

O cantor Belo pagou a dívida, que já ultrapassava os R$7 milhões, para o ex-jogador Denilson. O artista resistiu por 22 anos, mesmo com ordens de bloqueio e penhora dos bens. O último capítulo se deu quando o Denilson pediu à Justiça que bloqueasse o cachê e a premiação do cantor na Dança dos Famosos. Segundo o colunista Leo Dias, o pagamento da dívida milionária foi efetuado nesta terça-feira (11). A briga começou no ano de 2000, quando o ex-jogador gerenciava a banda de pagode Soweto e Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. Em 2004, o ex-Soweto foi condenado a pagar uma indenização a Denilson por quebra de contrato.

Mesmo com diversas ordens de bloqueio e penhora dos bens, o cantor não cumpriu com a decisão judicial. A quantia chegou a passar dos R$ 5 milhões com as correções.