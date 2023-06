Prêmio de Belo na Dança dos Famosos é penhorado pela Justiça

Os cachês e o prêmio que o cantor Belo ganhou durante o período do Dança dos Famosos, da TV Globo, foram determinados pela Justiça de São Paulo a serem penhorados para pagar a dívida milionária do ex-jogador Denilson. Na semana passada, o empresário entrou na Justiça para fazer o bloqueio dos valores e, na última sexta-feira (16), o juiz Carlo Melfi, da 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo decidiu que fosse expedido um ofício com urgência para a Rede Globo avisando da penhora.

Segundo informações do colunista Diego Garcia, do site UOL, o advogado do pagodeiro disse que iria recorrer da decisão. Além disso, o juiz ainda determinou que um contador calcule o valor exato do débito atual, já que existe divergência entre as duas partes.