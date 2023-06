Com dívida há 20 anos, Denilson pede à Justiça que prêmio da Dança dos Famosos seja bloqueado

A dívida de R$ 7 milhões do cantor Belo com o ex-jogador Denilson ainda dá o que falar. Desta vez, o empresário entrou na Justiça para que o prêmio da Dança dos Famosos que o artista pode ganhar, seja bloqueado.



Briga pelo dinheiro já dura mais de 20 anos e, conforme a coluna do jornalista Diego Garcia, do UOL, Denilson pediu que a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo acate a solicitação para barrar o dinheiro. No entanto, a Justiça de São Paulo ainda não aceitou o pedido.