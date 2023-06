Caso Belo: Músico entra na Justiça para receber R$ 930 mil do cantor

A briga na Justiça envolvendo o cantor Belo e o ex-jogador Denilson já perdura mais de 20 anos. No entanto, parece que mais uma pessoa vai se envolver na polêmica que abrange milhões de reais.



Nesta quinta-feira (22), um músico moveu um processo contra o artista solicitando que a Justiça lhe dê prioridade para receber uma dívida que o pagodeiro está devendo.



Sirley Ferreira pediu que Belo pagasse o valor de R$ 930 mil, atualizada em abril deste ano. De acordo com o colunista Diego Garcia, do site UOL, o músico alegou que a sua situação é mais "importante", já que se refere a cunho trabalhista.