Belo estaria cobrando shows antecipadamente para não pagar Denilson

O cantor Belo e o ex-jogador Denilson estão brigando há 20 anos por causa de uma dívida de milhões. No entanto, o músico estaria pedindo para receber os cachês antecipadamente para não levar penhoras.



Segundo a coluna do jornalista Diego Garcia, do site UOL, uma empresa declarou à Justiça que o cantor recebe o dinheiro meses antes das apresentações.



Em 2021, Belo faria um show no dia 20 de março, mas a apresentação foi adiada para o dia 31 de julho, devido à pandemia. Na época, o músico recebeu o cachê no dia 28 de junho da empresa Ticket 360. O artista vendeu 1832 ingressos para aquele evento, com arrecadação de R$ 279.337,80.