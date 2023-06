Filho do cantor Belo é detido com droga em rodoviária, afirma PM

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), o filho do cantor Belo, o jovem Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido com uma pequena quantidade de maconha na rodoviária Nova Rio, no Rio de Janeiro.



Segundo informações do G1, policiais militares começaram a desconfiar do filho do pagodeiro após Arthur ficar nervoso com a presença dos agentes, e resolveram revistá-lo.