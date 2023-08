Denilson entra em acordo com Belo sobre dívida de mais de 20 anos

Confirmado! Após 22 anos de briga na Justiça, Denilsou revelou na noite desta sexta-feira (11) que, finalmente, entrou em acordo com o cantor Belo sobre a dívida de cerca de R$ 7 milhões. O ex-jogador publicou um vídeo para informar aos seguidore e fãs sobre o fim da briga.



"Depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, muito amigável. O Belo se prontificou a resolver a situação, de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente abri mão, dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer, chegamos num acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos", disse.

O jogador não informou quanto recebeu no acordo.

"Dou por encerrada essa história. Para muitos uma piada, para outros um meme, mas quem estava ali no dia a dia sabia que é algo que me incomodava e que era desgastante. Agora desejar sucesso para o Belo e que ele continue brilhando e levando sua boa música para as pessoas", concluiu.

Entenda a briga

Belo resistiu por 22 anos, mesmo com ordens de bloqueio e penhora dos bens. O último capítulo se deu quando o Denilson pediu à Justiça que bloqueasse o cachê e a premiação do cantor na Dança dos Famosos.

A briga começou no ano de 2000, quando o ex-jogador gerenciava a banda de pagode Soweto e Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. Em 2004, o ex-Soweto foi condenado a pagar uma indenização a Denilson por quebra de contrato.

Mesmo com diversas ordens de bloqueio e penhora dos bens, o cantor não cumpriu com a decisão judicial. A quantia chegou a passar dos R$ 5 milhões com as correções.